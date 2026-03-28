Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami dopo aver vinto in due set contro Alexander Zverev, con punteggi di 6-3 e 7-6. La partita si è conclusa in favore dell’italiano, che ha mostrato solidità nei momenti decisivi, portandosi avanti nel torneo. Ora si prepara a sfidare l’avversario in finale.

Jannik Sinner non si ferma e a Miami manda un altro segnale forte al circuito. L’azzurro supera Alexander Zverev in due set (6-3, 7-6) e conquista la finale del Masters 1000 al termine di una partita solida, decisa nei momenti che contano davvero.Una semifinale vera, senza pause, in cui Sinner ha saputo resistere e poi colpire. L’avvio è subito acceso. Zverev spinge, cerca di prendere campo e si costruisce anche una palla break nei primi giochi. Sinner però non si scompone: la annulla con personalità e cambia marcia.Da lì l’inerzia gira. L’azzurro aumenta la profondità dei colpi, trova ritmo e strappa il servizio al tedesco, indirizzando il set. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Sinner incontenibile: batte Zverev in due set e vola in finale a Miami

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