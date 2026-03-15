Jannik Sinner ha vinto la semifinale del torneo di Indian Wells battendo Zverev in due set e si è qualificato per la finale. Con questa vittoria, ha superato un ostacolo che durava da tempo. Ora aspetta di affrontare l’ultimo match del torneo. La partita si è conclusa con un risultato chiaro, segnando un momento importante per il tennista italiano.

INDIAN WELLS (USA) – Ce l’ha fatta, finalmente, Jannik Sinner a conquistare la finale del torneo di Indian Wells. Statato un tabù. Dopo due sconfitte in semifinale, Jannik ha raggiunto la sua prima finale in questo torneo, la decima in carriera in un Masters 1000. L’azzurro ha battuto con autorità Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-2, 6-4, in un’ora e 23 minuti. Per lui è stato il sesto successo di fila contro il tedesco. Il numero 2 al mondo punta adesso a vincere il titolo (trofeo tra l’altro mai conquistato da un italiano) e a diventare il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a salire sul trono di tutti i sei tornei Atp Masters 1000 sul duro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Indian Wells: Sinner batte Zverev in due set e va in finale. Sfatato un tabù

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