Un’altra gara con un unico dominatore in campo: Jannik Sinner ha sconfitto con il punteggio di 6-1, 6-4 il francese Corentin Moutet (numero 33 del ranking) strappando il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Miami dove, sempre oggi, affronterà l’americano Michelsen. Una vittoria senza patemi d’animo e risparmiando preziose energie per il prosieguo del torneo, Jannik ha mostrato ancora una volta una netta superiorità tecnica rispetto all’avversario di turno. Le parole di Jannik. “È un giocatore imprevedibile, ho cercato di attuare le migliori contromisure. Ora dovrò essere pronto già per la prossima gara, voglio sempre migliorarmi. Moutet è un mancino atipico, non è facile giocare contro di lui”, ha dichiarato Sinner al termine della gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Miami, Sinner sul velluto: batte Moutet in due set e vola agli ottavi

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