Sinner in semifinale a Miami | quando gioca e dove vederlo in tv

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, il tennista italiano parteciperà alla semifinale del torneo di Miami. La partita si svolgerà in quella data e sarà trasmessa in diretta televisiva. L’incontro rappresenta un passaggio importante nel percorso del giocatore nel torneo statunitense.

(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro scende in campo nella semifinale di Miami nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo. Il numero due del mondo ha raggiunto il penultimo atto del Masters 1000 americano, dove sfiderà il tedesco Alexander Zverev o l’argentino Francisco Cerundolo. Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto all’esordio il bosniaco Dzumhur, al terzo turno il francese Moutet e poi due statunitensi: agli ottavi Michelsen e ai quarti Tiafoe, numero 20 del mondo dominato in due set con un doppio 6-2. Il match di Sinner è previsto nella notte tra venerdì 27 e sabato 27 marzo alla mezzanotte italiana, con il match previsto quindi nella sessione serale del torneo della Florida. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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