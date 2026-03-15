Indian Wells, 14 marzo 2026 - Jannik Sinner si qualifica per la finale del "Bnp Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il 24enne campione altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, ha sconfitto nella prima semifinale il tedesco Alexander Zverev, quarto del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 23 minuti di gioco. Per il titolo l'azzurro sfiderà il vincente della seconda semifinale che andrà in scena nella notte italiana, la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (1) ed il russo Daniil Medvedev (11). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Indian Wells, Sinner in finale: Zverev battuto 6-2, 6-4

Articoli correlati

Sinner travolgente a Indian Wells, battuto Tien in 2 set: “Prestazione importante, la semifinale con Zverev sarà dura”Indian Wells (California), 12 marzo 2026 – Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set...

Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik è in finale contro Alcaraz o Medvedev 6-2, 6-4Le parole di Jannik dopo la vittoria con Zverev: «Prima volta in finale qui, è molto importante.

INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis

Aggiornamenti e notizie su Indian Wells

Temi più discussi: Indian Wells, Sinner fuori nel doppio con Opelka contro Granollers-Zeballos; Jannik Sinner - Learner Tien a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner contro Fonseca negli ottavi a Indian Wells. Orario e dove vedere il match in tv; Indian Wells, Sinner liquida Tien per 6-1, 6-2 e va in semifinale con Zverev. Fuori Paolini Errani.

Sinner spietato, schianta Zverev e si prende la finale di Indian WellsL'azzurro sfida il tedesco nella semifinale del primo Masters 1000 della stagione: i precedenti e tutto quello che c'è da sapere ... tuttosport.com

Tennis: Indian Wells; Sinner 'un grande risultato la prima volta in finale'(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Un grande risultato, la prima volta qui in finale per me è importante, sono estremamente contento di aver fatto meglio questo torneo questa settimana. Era il torneo di cui ho ... tuttosport.com

A Indian Wells https://mdst.it/3P8TJ7s #SportMediaset - facebook.com facebook

SINNER IN FINALE A INDIAN WELLS Jannik Sinner impiega poco più di un'ora e 20 minuti per battere Alexander Zverev e guadagnarsi la prima finale stagionale. Doppio break nel 1° set e servizio strappato nel 7° game del 2° parziale: una prestazione di a x.com