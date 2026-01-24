Jannik Sinner sollevato dopo la battaglia contro Spizzirri | Sono stato molto fortunato

Dopo la vittoria contro Spizzirri, Jannik Sinner ha commentato l'incontro, sottolineando la sua fortuna e la qualità dell’avversario. Il tennista italiano ha anche affrontato il tema dei crampi, evidenziando le difficoltà incontrate durante la partita. Un momento importante che testimonia la tenacia e la volontà di Sinner nel proseguire il percorso nel torneo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.