A Miami si svolge un fine settimana di tennis con protagonisti italiani. Jannik Sinner si prepara a disputare la finale nel torneo “1000” in Florida, mentre nelle competizioni di doppio, le coppie formate da Errani e Paolini, e da Bolelli e Vavassori, sono entrambe in semifinale. Gli incontri si terranno nelle prossime ore e saranno trasmessi in diretta televisiva.

Sarà una due-giorni di grande tennis per l’Italia a Miami. Un week end a forti tinte tricolori nel torneo “1000” in Florida grazie alle prestazioni di Jannik Sinner e dei due doppi ErraniPaolini e BolelliVavassori. Ci saranno tre finali da affrontare e conquistare per scrivere una pagina storica per il Bel Paese. A dare il via alle danze, da questo punto di vista, saranno il piemontese e il bolognese, opposti ai fortissimi HeliovaaraPatten che in questo 2026 sono stati molto competitivi e più volte si sono dimostrati superiori alla coppia nostrana. BolelliVavassori, però, vogliono invertire il trend e completare nel migliore dei modi il percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner, Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori alla conquista di Miami! Gli orari delle finali e dove vederle in tv

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