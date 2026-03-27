Jannik Sinner apre la serata di venerdì con una vittoria in singolare, mentre nelle competizioni di doppio Bolelli e Vavassori, insieme a Errani e Paolini, si sono confrontati in match di doppio. La manifestazione, chiamata Friday Night Fever, coinvolge atleti italiani in diverse discipline, con partite che si tengono di sera e attirano un pubblico di appassionati. La serata si svolge in un clima di attesa e partecipazione.

Il film riguardava la Saturday Night Fever: dal 1978 al 2026 l’aria è cambiata, e questa non è nemmeno una notte di sabato, ma di venerdì (almeno negli USA, perché in Italia sabato lo sarà già). E nella celebre pellicola John Travolta interpretava Tony Manero in quel di Brooklyn, qui siamo a Miami. Saturday o Friday, sabato o venerdì, poco importa: sarà una notte di febbre da tennis tutta italiana quella che ci accompagnerà dalle parti dell’Hard Rock Stadium. I primi italiani a scendere in campo saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in un orario che dipenderà dalla semifinale di doppio precedente al Masters 1000 di Miami (verosimilmente attorno alle 20:00, ma potrebbe iniziare anche prima). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner guida la Friday Night Fever italiana con Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini

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