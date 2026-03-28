Sinner-Lehecka | streaming gratis e diretta TV Mediaset Sky Sport o TV8? Dove vedere finale Miami

Domenica 29 marzo alle 21 italiane si giocherà la finale di tennis a Miami tra Sinner e Lehecka. La partita si svolgerà all’

Domenica 29 marzo alle ore 21 italiane all'”Hard Rock Stadium” si disputerà il match Sinner-Lehecka, valevole per la finale del Masters 1000 di Miami, con il tennista azzurro che punta a completare il raro “Sunshine Double” (vincere Indian Wells e Miami nello stesso anno), un’impresa riuscita l’ultima volta a Roger Federer nel 2017. Il tennista. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Sinner-Alcaraz: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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