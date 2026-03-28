Jannik Sinner ha vinto la sua partita a Miami contro Zverev, assicurandosi un posto in finale. La sua prestazione ha consolidato la possibilità di affrontare Lehecka nel prossimo incontro, considerando il suo cammino nel torneo. La qualificazione alla finale rappresenta un passo importante per il giocatore, che continua a mostrare un andamento positivo nel circuito.

La corsa di Jannik Sinner non si ferma e a Miami assume ormai i contorni di una marcia quasi inevitabile verso il vertice del tennis mondiale. L’azzurro, numero due del ranking, ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3 7-6, conquistando la finale del Masters 1000 con una prova solida, lucida e soprattutto decisiva nei momenti chiave. Non è solo una vittoria: è la conferma di una continuità impressionante, certificata da un dato che pesa come un record assoluto, quello dei 32 set consecutivi vinti nei tornei di questa categoria. La partita è stata più combattuta di quanto dica il punteggio, soprattutto nel secondo set, dove il tedesco ha alzato il livello del servizio e della pressione da fondo campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner domina Zverev e vola in finale a Miami: ora Lehecka, il numero 1 torna possibile

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