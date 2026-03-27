Nel Masters 1000 di Miami 2026, si terrà la semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, prevista per la notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo. Chi uscirà vincitore affronterà in finale il giocatore che ha battuto in precedenza Lehecka.

Il match di semifinale del Masters 1000 di Miami 2026 vedrà protagonista Jannik Sinner contro Alexander Zverev in un incontro fissato per la mezzanotte italiana tra venerdì 27 e sabato 28 marzo. La sfida, che si preannuncia equilibrata tra il numero 2 e il numero 4 del ranking mondiale, rappresenta il dodicesimo scontro diretto tra i due tennisti, con l’azzurro che attualmente conduce i precedenti per 7-4 e arriva da una striscia di sei vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta recentemente a Indian Wells. Sinner ha raggiunto questo penultimo atto del torneo dopo un percorso netto e dominante senza concedere set a Dzumhur, Moutet, Michelsen e Tiafoe, mentre il tedesco ha dovuto lottare maggiormente, superando avversari come Cilic e Cerundolo per riconquistare la terza posizione mondiale a discapito di Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Atp Miami, Sinner in semifinale con Zverev: chi vince sfiderà Lehecka

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