Sinner adesso è anche mancino! I suoi numeri in allenamento fanno ridere Cahill

Durante un allenamento a Miami, Sinner ha mostrato di poter giocare anche con la mano sinistra, lasciando Cahill sorpreso dai suoi numeri. Dopo aver vinto il titolo all'Indian Wells, il tennista italiano ha divertito gli spettatori e gli addetti ai lavori con questa novità nel suo repertorio. La sua abilità nel cambiare manico ha catturato l’attenzione di chi osservava.

Sinner si cimenta. anche con la sinistra! Durante un allenamento a Miami, l'azzurro - fresco fresco di titolo all'Indian Wells - diverte Cahill mostrando le sue capacità da mancino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner adesso è anche mancino! I suoi numeri in allenamento fanno ridere Cahill Articoli correlati Jannik Sinner cerca l’intensità in allenamento a Indian Wells: c’è Cahill, assente VagnozziNelle ultime settimane il nome di Jannik Sinner è ancor di più al centro del dibattito. Leggi anche: Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Gaston a Melbourne: allenamento con un mancino Altri aggiornamenti su Sinner adesso Temi più discussi: Sinner: Appena sveglio ho scritto a Kimi. Ora stacco due giorni, poi sotto con Miami...; Ranking Atp: Sinner è più vicino, ma a Miami non può guadare molto su Alcaraz; Sinner, come cambia il ranking? Jannik recupera 1000 punti su Alcaraz e vede il primo posto; Sinner batte Medvedev e conquista Indian Wells: primo titolo 2026 e sesto Masters 1000. Sinner, Roddick dopo Indian Wells: Adesso dobbiamo dire la verità. Dopo il ko, nuova disavventura per MedvedevSinner, Roddick dopo Indian Wells: Adesso dobbiamo dire la verità. Dopo il ko, nuova disavventura per Medvedev: perde i bagagli ... sport.virgilio.it Ljubicic: Sinner favorito anche a Miami, può fare il Sunshine DoubleIvan Ljubicic commenta a Sky Sport il trionfo di Jannik Sinner a Indian Wells e parla dei favoriti in vista di Miami: È stata una finale spettacolare contro un avversario in piena forma, è servito un ... sport.sky.it Vittoria finale ad Indian Wells! Sinner -Medvedev 7-6 7-6! È tornato il vero numero 1! E adesso si prende pure il Roland Garros! - facebook.com facebook #Tennis, #Sinner: “Ora testa a Miami” L’altoatesino in conferenza: “Vincere a Indian Wells particolare” x.com