Pierluigi Pardo e Simona Galimberti si sono sposati nel 2014 e hanno vissuto un rapporto di lunga durata. Nel corso degli anni, sono emerse notizie riguardanti il loro divorzio, ma i dettagli ufficiali sulle ragioni di questa separazione non sono stati resi pubblici. Simona Galimberti è conosciuta come ex moglie di Pierluigi Pardo, noto speaker e commentatore sportivo.

P ierluigi Pardo e Simona Galimberti si sono sposati nel 2014 ed i due hanno avuto un profondo legame. Non ci sono dichiarazioni ufficiali ne specificazioni riguardo il motivo del loro divorzio, avvenuto nel 2018, ma sono emersi solo alcuni retroscena riportati dalla stampa che hanno chiarito cosi i motivi dell’addio. Secondo quanto ha riportato Chi in un’indiscrezione di tempo fa la coppia ha divorziato semplicemente perché il lavoro – specialmente quello relativo alle telecronache di Pierluigi – li teneva lontano e passavano sempre meno tempo insieme. I due sono comunque rimasti in buoni rapporti, anche dopo il divorzio. Ognuno ha preso le proprie strade e ora Pierluigi è legato all’architetto Lorenza Baroncelli ed ha un figlio di nome Diego, nato nel 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Simona Galimberti, chi è l’ex moglie di Pierluigi Pardo e perché divorziarono?

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