Roshi Kamdar, di origini iraniane e statunitense, è stata la moglie di Vittorio Grigolo. La coppia ha divorziato, anche se i dettagli di questa decisione non sono stati resi pubblici. Roshi Kamdar lavora come direttrice creativa. Vittorio Grigolo è un tenore italiano.

Vittorio Grigolo è stato sposato con Roshi Kamdar, una direttrice creativa di origine iraniana nata negli Stati Uniti. I due hanno divorziato nel 2013. Nata in America da una famiglia di origini iraniane, Roshi Kamdar è una professionista nel mondo della comunicazione e del design: lavora come manager creativa e ha costruito una carriera solida e internazionale, lontana dai gossip ma vicina al mondo dell’arte e dell’estetica. Il pubblico italiano la conobbe soprattutto grazie alla popolarità del marito, ma Roshi non è mai stata semplicemente “la moglie di”: elegante e discreta, ha sempre mantenuto uno stile riservato, apparendo accanto a Grigolo solo in occasioni ufficiali, come la Fashion Week di Milano o prestigiosi eventi teatrali come quelli del Royal Opera House di Londra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex moglie di Vittorio Grigolo, Roshi Kamdar e perché divorziarono?

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