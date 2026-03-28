Pierluigi Pardo chi è la compagna Lorenza Baroncelli | L’ho conosciuto grazie a Totti

Da metropolitanmagazine.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a poco tempo fa, la compagna di Pierluigi Pardo era rimasta fuori dai riflettori e dalla cronaca pubblica. Recentemente, si è appreso che si chiama Lorenza Baroncelli, e che i due si sono conosciuti grazie a Francesco Totti. La relazione tra i due è stata confermata attraverso alcune dichiarazioni pubbliche, anche se i dettagli sulla loro frequentazione sono ancora poco noti.

Fino a poco tempo fa la  compagna di Pierluigi Pardo  era rimasta nell’ombra. Lontana dal mondo dello spettacolo, l’identità di Lorenza Baroncelli era avvolta nel mistero: il giornalista infatti era riuscito a proteggere la relazione con la compagna dalle pagine di gossip e dagli obiettivi dei paparazzi. Ma l’annuncio del lieto evento, ovvero la nascita del suo primo figlio nel 2022, ha svelato anche l’identità della mamma: classe 1981, romana d’origine, l’architetto vanta un curriculum di tutto rispetto.  “ Ho conosciuto Pardo grazie a Totti “, esordisce così  l’architetta direttrice del Dipartimento di Architettura del MAXXI di Roma, Lorenza Baroncelli, in un’intervista al  Corriere della Sera  in cui ha ricostruito  la storia d’amore con il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Pierluigi Pardo, chi è la compagna Lorenza Baroncelli: “L’ho conosciuto grazie a Totti”

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