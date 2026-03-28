Fino a poco tempo fa, la compagna di Pierluigi Pardo era rimasta fuori dai riflettori e dalla cronaca pubblica. Recentemente, si è appreso che si chiama Lorenza Baroncelli, e che i due si sono conosciuti grazie a Francesco Totti. La relazione tra i due è stata confermata attraverso alcune dichiarazioni pubbliche, anche se i dettagli sulla loro frequentazione sono ancora poco noti.

Fino a poco tempo fa la compagna di Pierluigi Pardo era rimasta nell’ombra. Lontana dal mondo dello spettacolo, l’identità di Lorenza Baroncelli era avvolta nel mistero: il giornalista infatti era riuscito a proteggere la relazione con la compagna dalle pagine di gossip e dagli obiettivi dei paparazzi. Ma l’annuncio del lieto evento, ovvero la nascita del suo primo figlio nel 2022, ha svelato anche l’identità della mamma: classe 1981, romana d’origine, l’architetto vanta un curriculum di tutto rispetto. “ Ho conosciuto Pardo grazie a Totti “, esordisce così l’architetta direttrice del Dipartimento di Architettura del MAXXI di Roma, Lorenza Baroncelli, in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ricostruito la storia d’amore con il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pierluigi Pardo, chi è la compagna Lorenza Baroncelli: “L’ho conosciuto grazie a Totti”

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