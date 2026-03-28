Sigfrido Ranucci Nomadi massaggi taragna e tulipani | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgono numerosi eventi. Tra le iniziative in programma ci sono un intervento del giornalista Sigfrido Ranucci a Seriate e un concerto dei Nomadi a Treviglio. Inoltre, è previsto un omaggio a Celentano sempre a Seriate, il Festival della taragna a Ghisalba e la mostra di tulipani al Castello di Malpaga.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il giornalista Sigfrido Ranucci a Seriate, i Nomadi a Treviglio, l’omaggio a Celentano a Seriate, il Festival della taragna a Ghisalba e i tulipani al Castello di Malpaga. Da annotare, inoltre, la festa di primavera – sagra contadina a Spirano, “Via olistica, la fiera del benessere” a Chiuduno, la rievocazione storica “Miracol si grida!” a Treviglio, Albino Classica, la Passione vivente al Perello, il festival “Gli scrittori del pianerottolo” e la piccola fiera degli autori a Bonate Sopra, il rodeo di tennis a Leffe, il mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano a San Pellegrino Terme, il Mercatino del vintage e della creatività a Sarnico, teatro dialettale e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: San Patrizio, taragna, fuochi, tulipani, feste e commedie: il week-end in provincia Leggi anche: Debora Villa, Flavio Insinna, Edoardo Prati, taragna e commedie: il week-end in provincia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sigfrido Ranucci Argomenti discussi: Sigfrido Ranucci, Nomadi, massaggi, taragna e tulipani: il week-end in provincia. Sigfrido Ranucci, Nomadi, massaggi, taragna e tulipani: il week-end in provinciaSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il giornalista Sigfrido Ranucci a Seriate, i Nomadi a Treviglio, l’omaggio a Celentano a Seriate, ... bergamonews.it Da Report a Nichelino, Sigfrido Ranucci racconta Il ritorno della castaIl noto conduttore di Rai 3 ha riempito il teatro Superga, un' ora di discussione serrata su temi scomodi e su verità dette solo da pochi ... torinoggi.it