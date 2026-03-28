Nella giornata di mercoledì 25 marzo, la polizia locale ha condotto un'operazione di controllo su 65 autobus urbani ed extraurbani a Verona, in collaborazione con l’azienda di trasporti. Sono state emesse sanzioni e una denuncia è stata presentata a seguito delle verifiche effettuate durante l’attività “Bus Sicuri”. La missione si inserisce in un ciclo di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza sui mezzi pubblici.

Verifiche della polizia locale estese dal centro alle periferie. Un trentenne denunciato per possesso di coltello, un giovane segnalato per stupefacenti L’operazione “Bus Sicuri” continua a segnare numeri importanti per la sicurezza urbana a Verona. Nel pomeriggio di mercoledì, 25 marzo, la polizia locale ha effettuato una vasta attività ispettiva che ha coinvolto 65 autobus urbani ed extraurbani, grazie alla collaborazione con Atv e al coordinamento del comandante Luigi Altamura. L’intervento, disposto anche sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico, ha portato al controllo di 2.311 passeggeri e alla contestazione di 166 sanzioni per mancato possesso del titolo di viaggio, 37 delle quali pagate immediatamente per un totale di 1. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Sicurezza sugli autobus, nuovo giro di controlli: sanzioni e una denuncia

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