Durante l’ultimo fine settimana, la polizia ha effettuato controlli nei quartieri Chiaia e San Lorenzo, sanzionando 14 attività per infrazioni amministrative e denunciando una persona per abuso edilizio. Le operazioni hanno coinvolto verifiche su licenze e rispetto delle normative, con interventi mirati a garantire il rispetto delle regole nelle aree della movida.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli interventi dell’ultimo weekend, focalizzati sui quartieri Chiaia e San Lorenzo, hanno portato a numerose sanzioni amministrative e a una denuncia penale per violazioni edilizie. Alcol a minori e impatto acustico Nell’area di Chiaia, il bilancio complessivo parla di 14 sanzioni amministrative. I controlli, svolti anche in collaborazione con Carabinieri, ASL e Guardia di Finanza, hanno fatto emergere diverse irregolarità: • Somministrazione di alcolici: In via Bisignano è stata accertata la vendita di alcol a un minore di 18 anni (Legge 1252010). • Impatto Acustico: Sanzionate diverse attività in via Bisignano, via Santa Caterina e via San Pasquale per la mancanza del nulla osta acustico (Legge 4471995). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli sulla “Movida” e polizia amministrativa: 14 sanzioni e una denuncia per abuso edilizio

