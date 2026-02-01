Noceto e Felino una denuncia e oltre 3.500 euro di sanzioni nei controlli

Questa mattina, tra Noceto e Felino, le forze dell’ordine hanno svolto controlli intensi sul gioco d’azzardo e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante l’operazione sono state denunciate alcune persone e inflitte sanzioni per oltre 3.500 euro. Le verifiche sono state mirate a contrastare pratiche irregolari e garantire il rispetto delle norme.

Operazione congiunta dei Carabinieri, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Accertate irregolarità in un esercizio pubblico Controlli a tappeto sul gioco d’azzardo e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tra Noceto e Felino, dove nella mattinata del 29 gennaio è scattata un’operazione congiunta che ha portato a una denuncia e sanzioni per un totale di 3.701 euro. Nel corso dell’operazione sono state controllate diverse sale slot ed esercizi pubblici. Se da un lato l’obiettivo principale era la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e delle irregolarità nel settore ludico, dall’altro l’attenzione si è concentrata anche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Noceto Felino Pavia, controlli in locali e ristoranti in centro: una denuncia e sanzioni per 65mila euro Maxi controlli a Monza e Brianza: identificate oltre 500 persone, sanzioni a tre locali per alcol a minorenni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Noceto Felino Argomenti discussi: Addio a Stefano Tebaldi, volontario e cuore granata; Dilettanti: Salso ad Agazzano, big match Colorno-Gotico, derby Langhiranese-Monticelli. Allarme, si allarga la frana di Noceto. Sindacati preoccupati per gli autistiMettete la frana in sicurezza, gli autisti dei bus rischiano ogni giorno. A chiedere di mettere in sicurezza lo smottamento avvenuto sulla strada che conduce al borgo di Noceto sono le ... lanazione.it Noceto, torna la paura. Il paese seriamente minacciato da frane, degrado e incuriaI paesani chiedono un efficace intervento per il ripristino della viabilità e per la sicurezza. Fogne che sversano liquami per strada, piazza principale a rischio, pericolo di crolli . lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.