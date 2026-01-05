Portavalori assaltato sull’A14 Filcams Cgil | La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta

Dopo l’assalto al portavalori sull’A14 a Ortona, la Filcams Cgil di Chieti sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori. La crescente frequenza di attacchi violenti evidenzia l’urgenza di adottare misure efficaci per tutelare chi opera in questo settore, ribadendo che la protezione delle persone deve essere una priorità assoluta per le istituzioni e le aziende.

Dopo l’assalto al portavalori avvenuto questa mattina sull’autostrada A14, nel territorio di Ortona, interviene la Filcams Cgil di Chieti che denuncia «la crescente e inaccettabile escalation di attacchi ai portavalori», episodi sempre più violenti che mettono a rischio la vita delle lavoratrici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

