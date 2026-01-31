Arma sei arresti e una denuncia nell' ambito di un Servizio straordinario di controllo del territorio

I carabinieri di Brindisi hanno fatto un’operazione a sorpresa a San Vito dei Normanni. Sei persone sono finite in manette e una è stata denunciata, nel corso di un controllo straordinario sul territorio. L’azione, voluta dal comando provinciale, ha portato a risultati concreti sul campo.

L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile SAN VITO DEI NORMANNI - Sei arresti e una denuncia. È questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi e operato dalla Compagnia di San Vito dei Normanni. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

