Servizio straordinario di controllo del territorio ad Alto impatto | cinque denunce per truffa

Un servizio straordinario di controllo del territorio ha portato alla denuncia di cinque persone per truffa, innescata da controlli più severi nel territorio di Torre Santa Susanna ed Erchie. I carabinieri hanno intensificato le verifiche, scoprendo comportamenti sospetti tra gli abitanti. Durante le operazioni, sono stati individuati e segnalati soggetti coinvolti in attività fraudolente. Le forze dell'ordine continueranno a monitorare l’area per prevenire ulteriori reati.

A Torre Santa Susanna i carabinieri hanno denunciato complessivamente quattro persone, a vario titolo indagate per molteplici episodi di truffa commessi anche ai danni di anziani. I denunciati sarebbero riusciti a indurre le vittime a effettuare pagamenti con bonifici, attuando diversi stratagemmi, tra i quali il finto familiare con fittizio bisogno di denaro per poter comprare il cellulare nuovo, oppure il finto dipendente di banca che simulava la presunta violazione di sicurezza del conto corrente. A Erchie hanno denunciato un uomo che sarebbe riuscito a ottenere un pagamento di circa 25.000 euro a seguito della fittizia vendita on-line, mai concretizzata, di due autovetture.