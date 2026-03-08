Perde il controllo della moto e si schianta | centauro portato in ospedale

Un motociclista ha perso il controllo della moto e si è scontrato lungo la strada regionale che collega Città di Castello ad Acqualagna, attraversando Apecchio e Piobbico. L'incidente è avvenuto domenica 8 marzo intorno a mezzogiorno, e il centauro è stato portato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale. Il centauro è stato soccorso Incidente lungo la Apecchiese - la strada regionale che collega Città di Castello ad Acqualagna, nelle Marche, attraversando Apecchio e Piobbico -, intorno all'ora di pranzo di domenica 8 marzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti intorno alle 13 un motociclista di 47 anni residente in provincia di Arezzo ha perso il controllo del mezzo, è caduto ed è finito nel dirupo a lato della regionale 257. L'incidente si è verificato appena superato l'incrocio con la strada che conduce al crossodromo in località La Trogna. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale.

