Durante un inseguimento, un'auto ha perso il controllo ed è uscita di strada. Poco prima, l'uomo al volante aveva compiuto un furto in una farmacia. I carabinieri hanno poi trovato l'auto abbandonata e hanno identificato il coinvolgimento del conducente nel colpo precedente. Nessun ferito tra le persone coinvolte nell'incidente.

L'uomo ha perso il controllo della vettura mentre cercava di seminare i carabinieri che lo stavano inseguendo da Mondragone. Nell'auto la refurtiva del raid messo a segno a Cellole Esce di strada durante un inseguimento: i carabinieri scoprono che poco prima aveva messo a segno il colpo in una farmacia. Scene da film sulla Domiziana tra Mondragone e Castel Volturno dove i militari dell'Arma si sono messi all'inseguimento di un'auto, un'Alfa Romeo, sfrecciata ad alta velocità proprio davanti alla pattuglia che si trovava nei pressi dei Palazzi Cirio. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, che indossava anche un cappuccio, e all'interno dell'auto hanno trovato attrezzi da scasso e migliaia di euro in contanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Si schianta con l'auto durante l'inseguimento dopo il colpo in farmacia

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