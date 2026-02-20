Aggredisce la compagna e scappa in auto si schianta durante l’inseguimento con i carabinieri

Un uomo ha aggredito la compagna, poi è salito in auto e ha tentato di scappare. I carabinieri, intervenuti sul luogo, hanno iniziato un inseguimento lungo le strade della città. Durante la fuga, l’uomo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. La donna ha riportato ferite lievi e si trova sotto le cure mediche. Il protagonista di questa vicenda si trova ora in caserma in attesa di essere ascoltato.

È successo a Cologno Monzese nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio. Arrestato un uomo di 23 anni L'aggressione nei confronti della compagna, poi la fuga in auto e l'inseguimento con i carabinieri. Infine l'incidente e le manette. Un uomo di 23 anni, cittadino albanese, è stato arrestato a Cologno Monzese con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio. Tutto è iniziato in via Santa Maria dove alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando la donna che chiedeva aiuto. Sul posto sono intervenuti i militari della tenenza di Cologno che, una volta usl post, hanno notato un'auto che, alla loro vista, si dava alla fuga.