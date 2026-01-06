Ubriaco in auto semina il panico e abbatte fittone

Un uomo ubriaco alla guida ha causato scompiglio nel centro storico di Bologna, seminando panico e danneggiando alcune strutture. Dopo aver lasciato la piazzetta Guazzaloca, si è immetto in piazza Maggiore, procedendo a velocità sostenuta e senza frenare, fino a colpire un fittone vicino a Palazzo d’Accursio. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e di mettere in sicurezza la zona.

È arrivato a tutta velocità dalla piazzetta Guazzaloca, imboccando piazza Maggiore e costeggiando, probabilmente senza mai schiacciare il pedale del freno, Palazzo d’Accursio. Superato l’ingresso del Comune, poi, ha raggiunto, sempre a bordo dell’auto, l’albero che si trova in piazza del Nettuno. La sua corsa, nell’area che è il cuore del centro storico, è finita schiantandosi contro uno dei fittoni che delimitano la piazza. Epilogo: colonnina demolita, ruota anteriore distrutta e macchina ammaccata. Per fortuna, nessun ferito coinvolto in questo sinistro, che subito è rimbalzato sui social tra video e foto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco in auto semina il panico e abbatte fittone Leggi anche: Guida ubriaco con la patente revocata e semina il panico per le vie del centro: denunciato Leggi anche: Ubriaco semina il caos in via Atenea, danneggia auto e transenne: denunciato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ubriaco in auto semina il panico e abbatte fittone; Ubriaco impugna una forbice e semina il panico in un bar di viale Dante, bloccato dalla polizia; Vallo della Lucania, ubriaco semina il panico al locale: caos nella movida la sera di Natale; Semina il caos al discopub di Bormio scaricando l’estintore in sala | ragazzo denunciato. Vallo della Lucania, ubriaco semina il panico al locale: caos nella movida la sera di Natale - Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di Natale nel cuore della movida di Vallo della Lucania. ilmattino.it

Ubriaco, semina il panico. Si scaglia contro i passanti. Bloccato da un vigilante - L’uomo ha inseguito anche una donna con i figli, colpendo con violenza il vetro della loro auto. lanazione.it

Ubriaco con la spranga semina il panico - Denunciato per danneggiamento aggravato l’egiziano ubriaco che lunedì, dalle 23, ha seminato il panico nel centro di Tolentino. ilrestodelcarlino.it

Talmente ubriaco da “rotolare” sotto un’auto parcheggiata. Esagera la notte di Capodanno e finisce in ospedale Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/01/01/talmente-ubriaco-da-rotolare-sotto-unauto-parcheggiata-esagera-la-notte-di-capodanno- - facebook.com facebook

Guidava l’auto ubriaco. Denunciato dalla polizia locale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.