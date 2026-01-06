Ubriaco in auto semina il panico e abbatte fittone

Da ilrestodelcarlino.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ubriaco alla guida ha causato scompiglio nel centro storico di Bologna, seminando panico e danneggiando alcune strutture. Dopo aver lasciato la piazzetta Guazzaloca, si è immetto in piazza Maggiore, procedendo a velocità sostenuta e senza frenare, fino a colpire un fittone vicino a Palazzo d’Accursio. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e di mettere in sicurezza la zona.

È arrivato a tutta velocità dalla piazzetta Guazzaloca, imboccando piazza Maggiore e costeggiando, probabilmente senza mai schiacciare il pedale del freno, Palazzo d’Accursio. Superato l’ingresso del Comune, poi, ha raggiunto, sempre a bordo dell’auto, l’albero che si trova in piazza del Nettuno. La sua corsa, nell’area che è il cuore del centro storico, è finita schiantandosi contro uno dei fittoni che delimitano la piazza. Epilogo: colonnina demolita, ruota anteriore distrutta e macchina ammaccata. Per fortuna, nessun ferito coinvolto in questo sinistro, che subito è rimbalzato sui social tra video e foto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

