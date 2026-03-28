Un uomo di famiglia è stato condannato per aver sottratto i beni di due sorelline rimaste orfane dopo la morte della madre in un incidente stradale. La maggiore aveva 26 anni al momento dei fatti, mentre la minore era ancora minorenne. La sentenza rappresenta la seconda condanna nei confronti dell'uomo, coinvolto in un procedimento legale che riguarda il patrimonio delle due ragazze.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'uomo che avrebbe dovuto aiutare le ragazzine Due sorelle, una 26enne e una minorenne all’epoca dei fatti, erano rimaste sole al mondo dopo che la loro mamma era deceduta in seguito a un drammatico incidente stradale. Per quella morte avevano ottenuto, come risarcimento, un gruzzoletto da parte dell'assicurazione ma erano finite nel mirino di un truffatore che in appena 2 anni era riuscito a far sparire oltre 100mila euro. Per quell'ammanco un 60enne riminese è stato condannato dal giudice monocratico a 1 anno con la sospensione della pena condizionata al risarcimento dell'intera somma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Si impossessa dei beni di due sorelline rimaste orfane, arriva la condanna bis per l'amico di famiglia

Articoli correlati

Dopo il sequestro da un milione di euro arriva la confisca dei beni per la famiglia oggetto dell'operazione Game OverDopo il sequestro da quasi un milione di euro arriva anche la confisca dei beni della famiglia di Pescara oggetto dell'operazione Game Over.

Le due sorelline morte in Fi-Pi-Li. Condanna definitiva del camionista"L’evento ben poteva essere evitato se questi non si fosse immesso nel flusso della circolazione in un momento in cui stavano sopraggiungendo diversi...

Una raccolta di contenuti su Si impossessa dei beni di due sorelline...

Discussioni sull' argomento Il sistema penale italiano coordinato col Decreto Legge 24 febbraio 2026, n.23 (cd decreto sicurezza); Eravamo in gita. Ma la chat tradisce la banda; Legge & Diritto. Nuovo Decreto Sicurezza: fino a sette anni di carcere per chi ruba uno smartphone.

Roma, badante si impossessa dei beni di una 92enne: rinviato a giudizioLa vendita di una villa nel centro di Fregene. La donazione di un appartamento nel cuore di Ascoli Piceno. A cui aggiungere 220mila euro di risparmi. Soldi e immobili che Massimiliano Nanni, 65 anni, ... roma.corriere.it

Ettore si impossessa pienamente della frase del Piccolo Principe. " Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi " Perché non importa la vista ad un cane sensibile per vivere al meglio. Il fiuto intanto f - facebook.com facebook