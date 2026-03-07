Le due sorelline morte in Fi-Pi-Li Condanna definitiva del camionista

Un camionista è stato condannato definitivamente per la morte di due sorelline sulla Fi-Pi-Li. Secondo la sentenza, il suo veicolo si è immesso nel flusso del traffico mentre sopraggiungevano altri mezzi, e ciò avrebbe potuto essere evitato. L’incidente ha causato la perdita delle due bambine, lasciando le loro famiglie senza parole. La decisione è stata confermata in via definitiva in tribunale.

"L’evento ben poteva essere evitato se questi non si fosse immesso nel flusso della circolazione in un momento in cui stavano sopraggiungendo diversi veicoli". Fra questi la macchina sulla quale viaggiavano le due sorelline di 6 e 9 anni. "Proprio nella violazione della predetta regola cautelare il giudice di appello – si legge – ha ritenuto consistere la colpa dell’imputato, ritenendo la condotta colposa di costui come causa diretta dell’incidente mortale". Lo scrive la Cassazione, rigettando il ricorso, e mandando definitiva la condanna della Corte di appello che, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Pisa (riconosciute le... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le due sorelline morte in Fi-Pi-Li. Condanna definitiva del camionista Camel Trophy in Fi-Pi-Li: "E l’adesivo va a ruba"Chi ha i capelli grigi sa di certo cosa era il Camel Trophy, quella leggendaria e durissima competizione internazionale di fuoristrada sponsorizzata... Auto prende fuoco durante la marcia in Fi-Pi-LiMomenti di paura per un automobilista della Fi-Pi-Li, nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio. Tutto quello che riguarda Le due sorelline morte in Fi Pi Li.... Argomenti discussi: Le due sorelline morte in Fi-Pi-Li. Condanna definitiva del camionista. Bimba morta a Bordighera, le sorelline resteranno in una struttura protettaA seguito della morte della sorellina, le ragazzine sono state portate in una struttura protetta, dove rimarranno fino alla decisione del giudice del Tribunale dei Minori di Genova, dove oggi si sono ... primocanale.it Bimba morta a Bordighera, le sorelline restano in una struttura protettaAl Tribunale dei minori di Genova si è aperta l'udienza per affidamento delle due sorelline di otto e nove anni della bimba morta a Bordighera ... tgcom24.mediaset.it