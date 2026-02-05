La notizia della camera ardente di Maria Rita Parsi ha colpito molti. La psicologa e esperta dell’infanzia è scomparsa, lasciando un vuoto inaspettato nel suo campo. La sua morte ha sorpreso tutti, e ora si attendono i funerali. La camera ardente è stata allestita in modo semplice, e molti si sono già recati per renderle omaggio.

La scomparsa di Maria Rita Parsi ha lasciato un vuoto improvviso nel mondo della psicologia e della tutela dell’infanzia. Non era solo una psicoterapeuta di fama nazionale, ma una figura capace di coniugare scienza, empatia e impegno sociale. La sua vita, dedicata alla difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, si è intrecciata con istituzioni, media e famiglie, lasciando una traccia indelebile nella società italiana. L’annuncio della sua morte ha suscitato incredulità: non emergevano malattie note, e molti, colleghi e amici, si sono detti profondamente sorpresi. Leggi anche: “L’ultima volta in tv”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maria Rita Parsi, la notizia sulla camera ardente è inaspettata: cosa succede

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Da giovedì si trova aperta la camera ardente di Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che ha dedicato la sua vita ai diritti dell’infanzia.

Antonella Clerici ha interrotto la trasmissione per parlare di Maria Rita Parsi, scomparsa recentemente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

