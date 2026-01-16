Dopo Santa Maria Maggiore e San Giovanni murata anche la Porta santa di San Paolo | ecco come si svolge il rito

Dopo Santa Maria Maggiore e San Giovanni, anche la Porta Santa di San Paolo è stata murata. Il rito, eseguito dalle maestranze vaticane, prevede la sigillatura della porta e la collocazione di una capsa con la chiave, medaglie e una pergamena che certifica l’evento. Questo procedimento rappresenta un momento importante nel ciclo liturgico e simbolico delle aperture delle Porte Sante, segnando il passaggio di un nuovo anno liturgico.

Dopo le basiliche di Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, si è svolto in forma privata, il rito di muratura della Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le mura. A presiedere il rito il cardinale James Michael Harvey, arciprete della Basilica, guidato dal cerimoniere pontificio monsignor Ján Dubina alla presenza del maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli. Presenti anche il padre abate Donato Ogliari e monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Nella breve preghiera iniziale il cardinale arciprete ha pregato per i pellegrini che durante l'Anno Santo hanno varcato la Porta Santa perché custodiscano la fede ardente di San Paolo, la speranza che non delude, la carità che rimane in eterno.

