Inchiesta su appalti e assunzioni a Strongoli il Comune si costituisce parte civile

Il Comune di Strongoli si costituirà parte civile nel processo penale in corso davanti la Terza Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro che vede 11 imputati, tra cui l'ex sindaco, Sergio Bruno, il tecnico comunale Luigi Benincasa e l'assessore in carica, Francesco Costantino; quest'ultimo, ha rimesso la delega all'Ambiente nel maggio 2025. La delibera della Giunta comunale La costituzione in giudizio è stata deliberata dalla Giunta cittadina nella seduta del 15 gennaio. Erano presenti, insieme al Sindaco Francesco Benincasa, gli assessori Virginia Caccavano, Eugenia Perri e il vice Ercole Caligiuri (in videoconferenza).

