Si corre la Mezza Maratona d' Italia strade chiuse e modifiche alla viabilità

Sabato 28 e domenica 29 marzo si svolgerà la Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari. Le strade interessate dalla corsa saranno chiuse o soggette a modifiche alla viabilità durante le due giornate. La manifestazione coinvolge diverse vie della città, creando variazioni temporanee nel traffico locale. La corsa si inserisce nel calendario sportivo della regione e prevede la partecipazione di numerosi atleti.

Strade chiuse al traffico sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 nei territori di Fiorano, Maranello, Formigine e Modena. Domenica la gara competitiva Sabato 28 e domenica 29 marzo è previsto lo svolgimento della Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari. Il villaggio aprirà già nella giornata di venerdì 27: sabato si terrà la Family Run (5 km) non competitiva aperta a tutti, mentre la gara competitiva vera e propria si snoderà tra il circuito di Fiorano e il cento storico di Modena nella giornata di domenica. In occasione dell’evento saranno chiuse al traffico, per il passaggio dei podisti, le strade riportate di seguito. Negli stessi giorni, in diverse aree, verrà inoltre vietata la sosta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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