Fognatura rotta a Milano Marittima | strade chiuse e modifiche alla viabilità

A Milano Marittima, si sono rese necessarie due settimane di interventi per riparare una rottura nella rete fognaria. Per consentire i lavori, alcune strade sono state chiuse o modificate temporaneamente, influendo sulla viabilità locale. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e di pianificare eventuali percorsi alternativi. Gli interventi mirano a ripristinare la normale funzionalità delle infrastrutture e a garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

Ravenna, 16 gennaio 2026 – Due settimane di lavori per ripristinare una importante rottura nella fognatura a Milano Marittima. Infatti, a seguito di una spaccatura imprevista nella fognatura bianca nel tratto incluso tra Viale Matteotti e l'incrocio con la II° Traversa, è stato sospeso l'accesso al viale Jelenia Gora per chi proviene da Milano Marittima. Come cambia la circolazione. La circolazione su Viale Jelenia Gora è consentita solo per chi proviene dal quartiere Terme o da via Ascione. Le auto che provengono dalle Terme potranno raggiungere l'accesso della Scuola primaria Mazzini e Viale Matteotti svoltando sulla II Traversa. Chiuso viale Jelenia Gora in entrata da viale Matteotti a causa di una rottura nella fognatura bianca - A seguito di una rottura nella fognatura bianca nel tratto compreso tra viale Matteotti e l'incrocio con la II Traversa, è stato interrotto l'accesso al ...

