Faenza pronta a ospitare la mezza maratona | tutte le modifiche alla viabilità

In occasione della Half Marathon Faenza, che si terrà domenica 25 gennaio, la viabilità della città subirà alcune modifiche temporanee. Queste variazioni sono state disposte per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini durante lo svolgimento della manifestazione sportiva. Si invita la cittadinanza a consultare le modifiche alla circolazione e a pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

In occasione della manifestazione sportiva Half Marathon Faenza, in programma domenica 25 gennaio, la circolazione stradale subirà diverse variazioni per consentire il passaggio in sicurezza degli atleti impegnati nelle due gare competitive previste. Entrambe le competizioni, rispettivamente di.

