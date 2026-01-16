Alla libreria Velasquez un ciclo di incontri con gli autori per parlare di sport

Alla libreria Velasquez prende il via un ciclo di incontri con autori dedicato al mondo dello sport. Un’occasione per approfondire come lo sport rappresenti non solo un’attività fisica, ma anche un elemento di memoria, identità e cultura condivisa. Attraverso le parole degli autori, si esploreranno le molteplici sfumature e il ruolo sociale di questa passione che unisce e definisce le comunità.

Lo sport non è mai solo sport. È racconto collettivo, memoria condivisa, identità popolare. È un linguaggio che attraversa le generazioni e parla alla vita civica, sociale e culturale delle comunità. Da questa consapevolezza nasce il ciclo di incontri promosso dalla Segreteria di Sinistra.

