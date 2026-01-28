Altre Niscemi? Non è un rischio ma è una certezza Mario Tozzi e i rischi di dissesto e cambiamento climatico

Una frana ha di nuovo colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un segnale che il territorio sta vivendo un cambiamento ormai inevitabile. Mario Tozzi mette in chiaro che altri eventi come questo non sono una possibilità, ma una certezza. La situazione non è casuale: il dissesto e il cambiamento climatico stanno accelerando i rischi, e Niscemi ne è solo un esempio tra tanti in Italia.

“Altre Niscemi? Non è un rischio, ma è una certezza”. La frana che ha colpito la cittadina in provincia di Caltanissetta, non è un evento eccezionale, ma un segnale di un problema che affligge tutta l’Italia. In un’intervista a Leggo.it, Mario Tozzi mette in luce non solo le cause fisiche – note da due secoli e studiate nella loro pericolosità dal 1997 – e climatiche di questo cedimento, ma anche le gravi responsabilità legate alla mancanza di prevenzione e di un’adeguata pianificazione territoriale. Secondo il geologo e divulgatore ciò che è accaduto a Niscemi è un fenomeno che risale a più di trent’anni fa, aggravato da piogge intense e dal cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una frana ha messo in allarme Niscemi, in Sicilia, dove il rischio di perdere l’intera città diventa sempre più concreto.

