L’agente di Shaila Gatta ha dichiarato su X che la ballerina non era a conoscenza di eventuali sorprese o recite durante la sua partecipazione a La volta buona, condotto da Caterina Balivo. La conversazione è avvenuta pochi giorni dopo l’ospitata di Gatta nel programma. Andrea Graffagnini, il manager, ha fornito la propria versione dei fatti relativa a quanto accaduto in trasmissione.

Andrea Graffagnini, il manager di Shaila Gatta è intervenuto su X, a qualche giorno dall’ospitata della ballerina a La volta buona e ha condiviso la sua versione dei fatti su ciò che è accaduto nel programma di Caterina Balivo. Graffagnini ha detto, in sostanza, che Shaila era in trasmissione per presentare il suo libro, ma poco prima di andare in onda le avevano comunicato che in studio avrebbero commentato un articolo di gossip su di lei. Tuttavia la Gatta, secondo Graffagnini, non immaginava che sarebbe stato uno “scoop” sulla sua frequentazione con Alvise Rigo, e che quindi la sua reazione in diretta è stata genuina. L’agente ha quindi smentito seccamente Balivo, la quale aveva detto che i loro ospiti sanno in anticipo di cosa si parlerà e l’ha accusata di aver esposto la sua assistita ad una “gogna mediatica”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Shaila Gatta sorpresa o recita in diretta? L’agente contro la Balivo: “Non sapeva nulla”

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