Caterina Balivo | Shaila Gatta in difficoltà? Sapeva che avremmo parlato del flirt con Alvise Rigo

Nell’ultima puntata di “La volta buona”, Caterina Balivo ha affermato di non aver organizzato alcuna trappola nei confronti di Shaila Gatta, rispondendo alle voci che parlavano di una possibile difficoltà dell’ex ballerina. La conduttrice ha precisato di non aver pianificato nulla in proposito e di aver semplicemente affrontato il tema del suo flirt con Alvise Rigo senza intenti nascosti.

Caterina Balivo chiarisce di non avere organizzato alcuna “trappola” ai danni di Shaila Gatta nel corso dell’ultima puntata de La volta buona. La ballerina sarebbe stata al corrente del fatto che in trasmissione si sarebbe parlato del suo flirt con Alvise Rigo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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