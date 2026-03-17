Indagato Andrea Dini imprenditore di Dama Paul&Shark e Aspesi | Caporalato Aziende in controllo giudiziario

Una nuova indagine coinvolge Andrea Dini, amministratore delegato di Dama Spa, azienda nota per i marchi Paul&Shark e Aspesi. La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Dini con l'accusa di caporalato. La società stessa si trova sotto controllo giudiziario, mentre Dini è legato alla famiglia del presidente della Lombardia. La situazione si svolge nel capoluogo lombardo.

Milano, 17 marzo 2026 – Una nuova indagine si abbatte su Andrea Dini. Il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della 'Dama Spa' risulta indagato dalla Procura di Milano per caporalato. Lo si legge nell'atto con cui è stata disposto, questa mattina dal pm Paolo Storari, il controllo giudiziario della stessa Dama e di 'Aspesi', noto marchio della moda. L'accusa riguarderebbe anche altre cinque persone. La società di produzione di maglieria e vestiario -guidata dal fratello 61enne della moglie del governatore, Roberta Dini- è accusata di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Indagato Andrea Dini, imprenditore di Dama (Paul&Shark) e Aspesi: “Caporalato”. Aziende in controllo giudiziario Articoli correlati Leggi anche: Indagato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana: “Caporalato”. Dama e Aspesi in controllo giudiziario “Caporalato e controllo giudiziario per Dama spa”, tra i cinque indagati che Andrea Dini cognato del governatore Attilio FontanaAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre cinque persone per caporalato dalla Procura di... Aggiornamenti e notizie su Indagato Andrea Dini Indagato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana: Caporalato. Dama e Aspesi in controllo giudiziarioL’accusa della Procura di Milano: Sfruttamento della manodopera cinese durante la realizzazione dei capi del brand Paul&Shark. Nei guai la società di produzione di maglieria e il noto marchio della ... msn.com Indagato per caporalato Andrea Dini, il cognato del presidente della LombardiaAndrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della 'Dama Spa' è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito di una indagine per caporalat ... msn.com