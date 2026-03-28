Sfondano la cassaforte con attrezzi rubati ai pompieri | in trappola la banda

Una banda ha forzato la cassaforte di un negozio di Padova utilizzando attrezzi sottratti ai vigili del fuoco. Il furto ha fruttato circa 30.000 euro. Gli agenti della Questura hanno raccolto elementi che hanno portato all'identificazione e all'arresto dei componenti del gruppo. Le indagini sono proseguite per ricostruire i dettagli dell'operazione e dei membri coinvolti.

Il colpo al Conad di Padova gli è valso 30mila euro, ma è stato anche l'inizio della fine della banda visto che gli investigatori della Questura hanno acquisiti elementi decisivi alla loro cattura. La loro specialità erano gli assalti ai supermercati. Dopo numerose scorribande si sono dovuti inchinare alla Squadra Mobile di Padova che li ha assicurati alla giustizia. Nella notte tra venerdì e sabato 28 marzo, a Comacchio in provincia di Ferrara, gli investigatori della Squadra Mobile coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto hanno bloccato e disarticolato una banda, composta da 5 cittadini kosovari, specializzata in reati... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sfondano la cassaforte con attrezzi rubati ai pompieri: in trappola la banda Articoli correlati Leggi anche: Sfondano il muro di cartongesso e sradicano la cassaforte: ecco come sono stati rubati 12.500 euro dal supermercato Udine: rubano 38k€ di attrezzi ai pompieri, arrestatiUn atto di scippo audace ha colpito il servizio antincendio a Udine, dove tre giovani hanno sottratto attrezzature da un mezzo dei vigili del fuoco... Una selezione di notizie su Sfondano la cassaforte con attrezzi... Temi più discussi: Fonni, con la ruspa sfondano l'ingresso della gioielleria e portano via la cassaforte; Fonni, sfondano una gioielleria con un escavatore e rubano una cassaforte da 600 chili; Furto spettacolare a Fonni: sfondano la vetrina della gioielleria con un escavatore; Maury’s di Cantù, riapertura lontana: il negozio resterà chiuso ancora per settimane. Fonni, con la ruspa sfondano l'ingresso della gioielleria e portano via la cassaforteFonni Con la ruspa hanno sfondato l'ingresso della gioielleria Velari, al centro del paese, proprio di fronte al Banco di Sardegna, e hanno portato via la cassaforte con i preziosi. I banditi sono in ... lanuovasardegna.it Con un escavatore entrano in una gioielleria del Nuorese e la svaligianoSpettacolare furto nella notte in una gioielleria a Fonni, in provincia di Nuoro. I ladri hanno sfondato l'ingresso del negozio nella centrale via Umberto con un bobcat demolitore. (ANSA) ... ansa.it Con l’auto sfondano una recinzione e finiscono in un fossato di 4 metri: 2 feriti incastrati tra le lamiere Sul posto il 118, vigili del fuoco e carabinieri - facebook.com facebook Bari, rapina nel centro commerciale La Mongolfiera: ladri sfondano la vetrina del negozio Piazza Italia VIDEO x.com