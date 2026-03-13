A Udine, tre giovani sono stati arrestati dopo aver rubato attrezzature dal mezzo dei vigili del fuoco mentre erano impegnati in un intervento. I ladri hanno portato via circa 38 mila euro di attrezzi. L’accaduto si è verificato in pieno giorno e il furto è stato scoperto poco dopo. La polizia ha intercettato i sospetti e ha recuperato parte della refurtiva.

Un atto di scippo audace ha colpito il servizio antincendio a Udine, dove tre giovani hanno sottratto attrezzature da un mezzo dei vigili del fuoco mentre l’equipaggio era impegnato in un intervento. I carabinieri della provincia di Udine hanno recuperato il materiale rubato e identificato i responsabili, tutti residenti nella città. L’episodio si è svolto nel primo pomeriggio di mercoledì, quando il veicolo dei pompieri era parcheggiato nella centrale di piazza IV Maggio. Mentre gli operatori erano altrove, i ladri hanno caricato le attrezzature sotto lo sguardo attonito di passanti e automobilisti, sfruttando la distrazione generale. La catena di eventi e l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine: rubano 38k€ di attrezzi ai pompieri, arrestati

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