Sfondano il muro di cartongesso e sradicano la cassaforte | ecco come sono stati rubati 12.500 euro dal supermercato

In un episodio avvenuto presso il supermercato Ard Discount di Raffadali, i ladri hanno sfondato il muro di cartongesso e sottratto una cassaforte contenente 12.500 euro. Le indagini stanno cercando di ricostruire i dettagli dell’evento, che ha causato preoccupazione nella comunità locale. Questo incidente evidenzia le sfide della sicurezza nei punti vendita e la necessità di misure preventive più efficaci.

Hanno sradicato e portato via la cassaforte dove erano custoditi ben 12.500 euro. Con il passare delle ore, dopo le prime e approssimative informazioni, è possibile ricostruire con precisione cosa è accaduto all'interno del supermercato Ard Discount di contrada Sant'Anna a Raffadali. Un furto che ha permesso ai criminali di mettere le mani su un bottino più che importante. La banda dei supermercati è tornata in azione? Furto in un punto vendita di Raffadali Il colpo, come già detto, è avvenuto durante la notte: quella fra domenica e ieri. I ladri - quasi certamente una banda di specialisti che hanno anche studiato bene come e quando muoversi - si sono prima intrufolati all'interno di un immobile che ospita una società.

Un furto ha interessato una abitazione, durante il quale è stata sottratta una cassaforte contenente un Rolex del valore di 15 mila euro, gioielli di famiglia e circa 300 euro in contanti.

