A Castel Guelfo, un uomo di 29 anni è stato arrestato dai militari dopo aver forzato la porta dell’abitazione dell’ex compagna e averla aggredita mordendola. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto sul posto per sedare la situazione. La violenza è avvenuta in seguito alla fine della relazione tra i due.

Eseguito a Castel Guelfo un arresto per maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Un 29enne marocchino è stato fermato dopo aver aggredito la ex compagna nella sua abitazione, in un episodio di violenza che sarebbe stato innescato dalla fine della loro relazione. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una donna, che ha contattato le forze dell’ordine mentre si trovava nella propria casa. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la vittima in stato di shock e con evidenti ferite. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Castel Guelfo, sfonda la porta di casa dell'ex e la prende a morsi: provvidenziale intervento dei militari

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