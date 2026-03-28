Durante la quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, valida per la Coppa Italia delle Regioni 2026, Axel Laurance ha conquistato la vittoria e si è posizionato in testa alla classifica generale. La gara si è svolta su un percorso impegnativo e ha visto la partecipazione di numerosi corridori provenienti da diverse regioni italiane. La race si è conclusa con Laurance che ha ottenuto il suo secondo successo in questa edizione.

Quarta frazione per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa che fa parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni 2026. Sprint in leggera salita a Valdobbiadene che ha visto prevalere il francese Axel Laurance, al secondo successo di tappa in questa corsa. Per il corridore della Ineos Grenadiers anche la vetta nella classifica generale grazie agli abbuoni. Tre corridori hanno tentato la sortita nella prima parte di gara: Filippo Agostinacchio (Biesse – Carrera – Premac), Matteo Spreafico (MG.K Via Costruzioni e Ambiente) ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). Il gruppo però ha gestito al meglio la situazione anche quando Lorenzo Masciarelli ed Andrea Pietrobon hanno provato l’inseguimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026: Axel Laurance trova il bis e diventa leader della classifica

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