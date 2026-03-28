LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Laurance trionfa in volata

Oggi si tiene la tappa del Giro di Catalogna, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Durante la frazione, un ciclista ha vinto in volata, sbaragliando gli avversari nella fase finale. La corsa prosegue con diversi attacchi e variazioni di ritmo lungo il percorso, mentre gli atleti si preparano alla conclusione. La tappa si svolge sotto un cielo nuvoloso, con condizioni meteo che hanno influenzato la strategia dei corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12.50 15.37 Axel Laurence è il nuovo leader della classifica generale 15.35 Terza posizione per Riccardo Lorello, primo italiano al traguardo 15.34 Doppietta per Laurance che bussa il successo ottenuto nella tappa inaugurale di questa Settimana Internazionale Coppi&Bartali. 15.32 Seconda posizione per Mauro Schmid. 15.31 Vittoria per Axel Laurance! 15.30 FLAMME ROUGE! Sotto lo striscione dell’ultimo chilometro Ben Zwiehoff (Red Bull -BORA – hansgrohe) passa in prima posizione 15.29 In testa al gruppo c’è la XDS Astana Team 15.28 la strada tira leggermente all’insù. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Laurance trionfa in volata Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma possibile volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda tappa della... LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 km al traguardo, tutto pronto per la volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Aggiornamenti e notizie su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a Iseo; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026; DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Prima Tappa. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a IseoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali: Schmid resiste in testa, fuga a tre nella 4ª tappaLa quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026 ha preso il via con grande attesa, collegando Ponte di Piave a Valdobbiadene su un percorso di 159,6 chilometri. La frazione, caratterizzata da numer ... it.blastingnews.com DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com La cronaca e i risultati della 3ª tappa della Settimana Coppi e Bartali. - facebook.com facebook