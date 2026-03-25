Settimana Coppi e Bartali 2026 Axel Laurance vince in volata a Barolo Ulissi sul podio

Nella prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, lunga 161,1 chilometri tra Barbaresco e Barolo, Axel Laurance ha vinto in volata. Sul podio si è piazzato anche un ciclista noto per le sue prestazioni recenti. La corsa si è conclusa con una volata di gruppo, mentre altri corridori sono rimasti distanziati. La competizione prosegue con le prossime tappe già in programma.

Axel Laurance si aggiudica la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Barbaresco-Barolo di 161,1 chilometri. Il corridore della INEOS Grenadiers, uno dei più attesi nei pronostici della vigilia, capitalizza il lavoro della squadra e s’impone allo sprint. Il francese lancia la sua progressione e non concede spazio ai rivali precedendo lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e Diego Ulissi della XDS Astana Team. Laurance, al settimo successo della sua carriera da professionista, conquista anche il primato in classifica generale. L’Italia completa la sua ottima giornata con sei corridori tra i primi dieci dell’ordine di arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Settimana Coppi e Bartali 2026, Axel Laurance vince in volata a Barolo. Ulissi sul podio Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: gruppo compatto in cima alla salita di La Morra, si decide tutto in volata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. Tour de la Provence 2026, Axel Laurance fa sua l’ultima tappa. Riccitello vince la generaleAxel Laurance resiste fino agli ultimi metri alla rimonta del gruppo e si aggiudica di forza la terza ed ultima tappa del Tour de la Provence 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Settimana Coppi Temi più discussi: Al via mercoledì la Settimana Internazionale Coppi e Bartali; SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI: TUTTO PRONTO PER UN'EDIZIONE SPETTACOLARE; Settimana Coppi e Bartali: tutte le tappe, i favoriti e dove vederla in tv; La Settimana internazionale Coppi e Bartali cambia pelle: cinque tappe dal Piemonte al Friuli. Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classicheNel contesto di una settimana il cui il calendario sposta la sua attenzione in Belgio con tre classiche di assoluto spessore l'Italia propone uno degli ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026, Axel Laurance vince in volata a Barolo. Ulissi sul podioAxel Laurance si aggiudica la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Barbaresco-Barolo di 161,1 chilometri. Il corridore della ... oasport.it LIVE Settimana Coppi x.com La gara ciclistica Settimana internazionale Coppi e Bartali è partita da Barbaresco. Ora i ciclisti raggiungeranno Alba. Leggi qui il programma https://www.gazzettadalba.it/p=447902 - facebook.com facebook