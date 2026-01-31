Parco eolico di Ferriere il coordinamento territoriale a supporto del Comune e del dibattito pubblico

Martedì 27 gennaio, un gruppo di cittadini e associazioni si è incontrato per discutere del progetto del parco eolico a Ferriere. La riunione è servita a coordinare le loro posizioni e a capire come influirà sul territorio. I residenti sono preoccupati e vogliono essere ascoltati, mentre il Comune si prepara a rispondere alle varie richieste. La questione continua a dividere il paese tra chi vede nelle pale eoliche un'opportunità e chi teme i cambiamenti.

il Coordinamento parteciperà all’assemblea pubblica di domenica 1 febbraio a Ferriere, considerandola un momento fondamentale di informazione, confronto e ascolto con la cittadinanza Martedì 27 gennaio si è riunito il Coordinamento tra associazioni e singoli cittadini preoccupati per il progetto di parco eolico previsto nel territorio del Comune di Ferriere. Nel corso dell’incontro è stata ribadita una posizione di contrarietà al progetto, motivata da valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali. In particolare, il Coordinamento evidenzia «la sproporzione tra il forte impatto paesaggistico previsto sui crinali dell’Appennino e il limitato beneficio pubblico atteso, anche alla luce della modesta producibilità energetica ipotizzata dalla società proponente».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

