A Serrone si sono verificati disagi nella consegna della posta, causando ritardi e inconvenienti per i residenti. Dopo diverse settimane di difficoltà, l'azienda incaricata ha comunicato che la situazione è tornata alla normalità. La questione ha attirato l’attenzione della comunità locale, che ha atteso aggiornamenti ufficiali sulla risoluzione dei problemi.

La risposta di Poste Italiane dopo la missiva del sindaco Proietto nello specifico parla di "Ritardi causati da indirizzi vecchi e civici inesatti" La prolungata e problematica assenza di recapito postale a Serrone ha finalmente una spiegazione ufficiale. A seguito della formale segnalazione inviata lo scorso 24 febbraio (prot. n. 14282026) dal Sindaco Giancarlo Proietto, intervenuto per dare voce alle legittime lamentele di numerosi cittadini, Poste Italiane ha fornito una risposta dettagliata sulle cause dei gravi disservizi registrati nel Comune ciociaro. L'Azienda ammette che ci sono stati rallentamenti nella consegna della posta ordinaria, ma rassicura che la situazione è rientrata nella normalità da qualche giorno, grazie a specifici accorgimenti operativi messi in campo per smaltire le giacenze accumulate. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Serrone, disagi nella consegna della posta. Per l'azienda la situazione è tornata alla normalità

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