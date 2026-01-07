Neve a Carmignano | la situazione torna alla normalità

A Carmignano, la neve ha temporaneamente interessato la zona, ma le condizioni climatiche stanno tornando alla normalità. Dopo le recenti precipitazioni, le strade e gli spazi pubblici si stanno progressivamente liberando dalla neve, consentendo una ripresa delle attività quotidiane. La situazione si mantiene sotto controllo, grazie anche alle previsioni meteo che indicano un miglioramento del tempo nei prossimi giorni.

Prato, 7 gennaio 2026 – Le previsioni dei giorni precedenti sono state rispettate, e la befana, insieme a regali e dolcetti, ha portato freddo e neve. Neve che è scesa copiosa anche nella provincia di Prato, sui rilievi della Val di Bisenzio e del Montalbano, interessando anche le zone collinari. Anche Carmignano ha visto le sue strade imbiancarsi, portando qualche disagio alla circolazione e alla popolazione, con la chiusura delle strade sopra i 200 metri. Nevica in autostrada a Barberino Le parole del sindaco Prestanti. Tuttavia per l'allerta neve «non ci sono state situazioni di particolare criticità, siamo intervenuti prontamente, tanto che la situazione, anche per l'attenuarsi del fenomeno meteo, è andata normalizzandosi in maniera abbastanza veloce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Neve fino a basse quote a Prato e provincia; Epifania sotto la neve: imbiancate la Val di Bisenzio, il Montalbano e tutte le zone collinari.

