Palermo allerta meteo | Imera esonda statale 113 brevemente chiusa Ritorno alla normalità dopo un’ora di disagi

Palermitano sotto la pioggia: esondazione dell’Imera, la statale 113 torna percorribile. Una forte perturbazione ha colpito la provincia di Palermo nella notte tra domenica e lunedì 16 febbraio 2026, causando l’esondazione del fiume Imera e la chiusura temporanea della strada statale 113 tra Campofelice di Roccella e Termini Imerese. L’allerta meteo e il rapido intervento delle autorità hanno permesso di limitare i disagi e ripristinare la circolazione in poco più di un’ora. La notte di maltempo e l’esondazione. La pioggia, intensa e prolungata, ha messo a dura prova il territorio palermitano. Il fiume Imera, incapace di contenere il volume d’acqua, ha superato gli argini in diversi punti, allagando la statale 113 tra il baglio Himera e lo svincolo di Buonfornello.🔗 Leggi su Ameve.eu

